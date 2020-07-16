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منوعات

الأكثر نحسا على الإطلاق.. عروس تلغي زفافها 3 مرات.. تعرف على الأسباب

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يعتبر حفل الزفاف من الأيام المهمة التي تنتظرها الفتيات ببالغ الصبر، وتحضر كل شئ حتى يمر ذلك اليوم بدون أي عرقلة ، ولكن أحيانا تسير الرياح عكس اتجاه السفن ويتدهور التخطيط خلال دقائق. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن عروس روت قصة حفل الزفاف الخاص بها و وصفت نفسها بـ" الأكثر نحسا على الإطلاق" بسبب تأجيل حفل الزفاف 4 مرات . 

سردت العروس أن المرة الأولى منذ عام ، فقد قررت هي و زوجها حاليا الزواج في شهر ابريل 2019 ، و لكن قبل الزفاف بيومين تقريبا ، اصيبت والدة زوجها بمرض نادر و لم تتمكن من الخروج من غرفتها لمدة شهر . 

أما عن المرة الثانية ، كانت في أغسطس من نفس العام ، فقد استغل الزوجين أن الجميع يقضي إجازة الصيف ولا يوجد أي اعذار، ولكن تعرض والدها لحادث قبل الزفاف بأسبوع فلم يتمكن من الوقوف على قدميه لمدة شهرين . 

أما الثالثة ، فكانت في يناير الماضي ، وقامت بحجز قاعة الزفاف واتصلت بجميع صديقاتها، ولكن تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تسبب في إغلاق قاعات الزفاف وإلغاء الزفاف للمرة الثالثة . 

اما عن المرة الرابعة والأخيرة ، فلم تعلن الشابة نيتها في إقامة اي مراسم للزفاف واختفت أيام عن وسائل التواصل الإجتماعي وكتبت لقد اتممنا الزفاف ونعتذر للجميع . 
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