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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: 100 مليون ماشية في إثيوبيا تستهلك نفس حصة مصر والسودان من المياه.. الجيش الليبي: مستعدون لصد أي هجوم من تركيا.. عبد الرحمن أبو زهرة: أنا هزمت الكورونا بـ اليوجا

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:35 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الاربعاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال الإعلامى أحمد موسى، إن  الماشية فى أثيوبيا  تستهلك  مثل حصة مصر والسودان، موضحًاو إان إثيوبيا بها 100 مليون رأس ماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب من المياه   أى مثل حصة مصر والسودان".

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى، إن أمن ليبيا من أمن الشقيقة مصر ويحق لنا الاستعانة بمن يحقق أمننا.

قالت هدير حامد، الزوجة المجني عليها إنها انفصلت عن زوجها، ورغب في الرجوع لها، ولكنها رفضت، لافتة إلى أنه نشر لها صورا مسيئة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إنتقاما لكرامته.

وصل منذ قليل وفد من أعضاء القبائل الليبية إلى القاهرة لمناقشة آخر مستجدات الأزمة الليبية.

أكد دكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق أن يمكن أن يتعرض أي شخص للإصابة بفيروس كورونا وذلك في خلال فترة الحضانة  مؤكدا أنه من الممكن عند اجراء التحليل قد تكون سلبية فى البداية وبعدها يكون موجبا.

قال  اللواء دكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، إنه لو حدثت معركة فى ليبيا سيحسمها الجيش المصري لصالحه خلال ساعة.

أعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن نتائج التحاليل التي أجراها أثبتت أنه لا يحمل فيروس كورونا ، وتابع: "التحليل سلبي، هي مش كورونا، ولكن علشان الحالة اللى بنمر بيها افتكرتها كورونا". 

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن إثيوبيا تحاول ان ترهقنا في التفاصيل وتعمل على تجزئة هذه الموضوعات وهذا لاشغال المفاوض المصري والسوداني.

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