محمود الشامي: لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة حال رفض الجمعية العمومية بند نائب الرئيس.. فيديو

كشف محمود الشامى، المرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خطته لخوض انتخابات المجلس القادمة.





وقال "الشامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إنه يرفض خوض الانتخابات فى حالة رفض الجمعية العمومية انتخاب نائب رئيس من الخارج واختياره من الداخل بسبب المجاملات بين الاعضاء فى الاختيار.





وأوضح أنه فى حال رفض الجمعية العمومية بند اختيار نائب الرئيس من الخارج سوف يعتذر عن خوض الانتخابات بسبب عدم رغبة أعضاء الجمعية العمومية فى وجوده.



