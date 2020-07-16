محمود الشامي: لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة حال رفض الجمعية العمومية بند نائب الرئيس.. فيديو

كشف محمود الشامى، المرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خطته لخوض انتخابات المجلس القادمة.
وقال "الشامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إنه يرفض خوض الانتخابات فى حالة رفض الجمعية العمومية انتخاب نائب رئيس من الخارج واختياره من الداخل بسبب المجاملات بين الاعضاء فى الاختيار.
وأوضح أنه فى حال رفض الجمعية العمومية بند اختيار نائب الرئيس من الخارج سوف يعتذر عن خوض الانتخابات بسبب عدم رغبة أعضاء الجمعية العمومية فى وجوده.
وعقد محمود الشامي المرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره القدم في الانتخابات المقبلة، جلسة مع أندية الغربية بناء على دعوة من هذه الاندية بأحد الأماكن في مدينة طنطا وبحضور أكثر من ١١ ناديًا لمناقشة تطورات المرحلة المقبلة والحديث عن اللائحة الجديدة وبنودها والشروط الواجب مراعاتها لتحديد حقوق الأندية داخل اللائحة مثل رابطة الاندية المحترفة لجميع الدرجات وتحديد عملية الدعم المالي للأندية في اللائحة، فيما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردًا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.