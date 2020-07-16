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رياضة

محمود الشامي: لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة حال رفض الجمعية العمومية بند نائب الرئيس.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:43 ص
محمود الشامي
محمود الشامي
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عمرو ابوبكر
كشف محمود الشامى، المرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خطته لخوض انتخابات المجلس القادمة. 

وقال "الشامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إنه يرفض خوض الانتخابات فى حالة رفض الجمعية العمومية انتخاب نائب رئيس من الخارج واختياره من الداخل بسبب المجاملات بين الاعضاء فى الاختيار.

وأوضح أنه فى حال رفض الجمعية العمومية بند اختيار نائب الرئيس من الخارج سوف يعتذر عن خوض  الانتخابات بسبب عدم رغبة أعضاء الجمعية العمومية فى وجوده. 

وعقد محمود الشامي المرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره القدم في الانتخابات المقبلة، جلسة مع أندية الغربية بناء على دعوة من هذه الاندية بأحد الأماكن في مدينة طنطا وبحضور أكثر من ١١ ناديًا لمناقشة تطورات المرحلة المقبلة والحديث عن اللائحة الجديدة وبنودها والشروط الواجب مراعاتها لتحديد حقوق الأندية داخل اللائحة مثل رابطة الاندية المحترفة لجميع الدرجات وتحديد عملية الدعم المالي للأندية في اللائحة، فيما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردًا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجاري. 
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