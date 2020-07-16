مكتب بريد وتطوير محطة السكة الحديد.. مطلب أهالى كوم مازن بالمنوفية

شكا المواطن عمر فتحي خليفة والمقيم فى قرية كوم مازن بمركز تلا محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من نقص بعض الخدمات.





وقال فى رسالته: القرية محرومة من مكتب بريد بالإضافة إلى أن محطة القطار تحتاج إلى تطوير، كما أن القرية بحاجة إلى إنشاء معمل تحاليل ومركز للأشعة، حيث يعانى الأهالى من الذهاب إلى أماكن أخرى قد تكلفهم معاناة ومشقة لا يتحملوها نظرا لعدم تحمل كبار فى السن والمرضى الانتقال لهذه المسافات للقيام بعملهم.





وناشد المسؤولين العمل على حل الشكوى للتواصل: 01023424114





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.