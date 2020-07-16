فقر الدم.. الأسباب والأعراض والعلاج

يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلات صحية عديدة تؤثر على حياة الطبيعية؛ لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ اعراض وأسباب وعلاج الإصابة بفقر الدم.

اعراض الإصابة بفقر الدم و الأنيميا:

ضيق التنفس -الصداع والدوار -خفقان القلب -تورم ووجع اللسان والفم -تململ الساقين -الشعور بالتعب المستمر -شحوب البشرة -برودة الأطراف - هشاشة الأظافر - اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل الثلج، أو الأتربة، ضعف الشهية

انها بعض من اعراض فقر الدم

أسباب فقر الدم و الأنيميا :

1- فقدان الدم. بشكل غزير كما في الحيض. او بشكل بطيء مزمن كما في القرحة الهضمية والفتق الحجابي وسليلة القولون أو سرطان المستقيم والقولون

2- نقص الحديد في نظامك الغذائي.

3- عدم القدرة على امتصاص الحديد. كما في اضطرابات الأمعاء، او إزالة جزء من أمعائك جراحيًا

4- الحَمل. من دون تناول مكملات الحديد

5- نقص فيتامين د

6- مشاكل الغدة الدرقية

العلاج الطبيعي الأنيميا بالتغذية الصحية:

1- تناول الأطعمة الغنية بالحديد كالبيض،

اللحوم الحمراء، والدواجن والمأكولات البحرية والبقوليات والخضراوات الورقية كالسبانخ، الفواكه المجففة، كالزبيب والمشمش، الخبز والمعكرونة، البازلاء

2- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C لزيادة امتصاص عنصر الحديد في نفس وقت تناولك للأطعمة الغنية بعنصر الحديد. كالحمضيات، البروكلي (القرنبيط الأخضر)، الجريب فروت، الكيوي

الخُضار الورقية، البطيخ، البرتقال، الفلفل، الفريز، اليوسفي، البندورة.

وأشارت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال، إلى أنه يمكن مواجهة نقص الحديد من خلال التغذية الصحية المتوازنة، موضحة أن الرجل يحتاج إلى 10 كيلوغرامات من الحديد يوميا، في حين تحتاج المرأة إلى 15 كيلوغرامات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء ومنتجات القمح والسبانخ والعدس ورقائق الشوفان، علما بأن الجسم يمتص الحديد من المصادر الحيوانية بصورة أفضل.