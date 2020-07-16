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نقيب المحامين: التشريعات تعطى للقاضي المساحة للاختيار بين الحدين الأقصي والأدني للعقوبة.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:02 ص
رجائى عطية
رجائى عطية
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إبراهيم القادري
قال رجائى عطية نقيب المحامين، إن الوعي مطلوب ومؤثر والثقافة مطلوبة ومؤثرة والبناء النفسي مطلوب ومؤثر وبالتالي فإن العقوبة يتحقق فيها معنيين الأول ما يسمى الرد الخاص وما يسمى بالردع العام.

وأضاف رجائى عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن العقوبة تختلف من فرد لآخر وبالتالي فإن جميع التشريعات تعطي إلى القاضي المساحة حتى يختار بين الحدين الأقصي والأدني وتوقيعه على الجاني.

وأوضح رجائى عطية، أن القانون يهدف إلى ردع المخالفين لعدم تكرار الجرائم لافتا الى ان فرض العقوبة تعتبر مسؤولية أساسية علي القاضي.

وتابع: أن القاضي يتحرج ان يحكم بالاعدام ويلتمس اى اسباب ينزل بالعقوبة إلى الدرجة الأقل لاحتمال أن يكون تقديره خارج إطار المألوف.

واستكمل: ان عقوبة الاعدام في جرائم المخدرات ظلت معطلة لفترات طويلة إلا فيما ندر واكد علي انه لا جدال في أن أسلوب الردع هو طريق لرفع وإيقاظ الوعي.
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