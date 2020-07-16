نقيب المحامين: التشريعات تعطى للقاضي المساحة للاختيار بين الحدين الأقصي والأدني للعقوبة.. فيديو

قال رجائى عطية نقيب المحامين، إن الوعي مطلوب ومؤثر والثقافة مطلوبة ومؤثرة والبناء النفسي مطلوب ومؤثر وبالتالي فإن العقوبة يتحقق فيها معنيين الأول ما يسمى الرد الخاص وما يسمى بالردع العام.





وأضاف رجائى عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن العقوبة تختلف من فرد لآخر وبالتالي فإن جميع التشريعات تعطي إلى القاضي المساحة حتى يختار بين الحدين الأقصي والأدني وتوقيعه على الجاني.





، أن القانون يهدف إلى ردع المخالفين لعدم تكرار الجرائم لافتا الى ان فرض العقوبة تعتبر مسؤولية أساسية علي القاضي . وأوضح رجائى عطية إلىالىأساسيةالقاضي





وتابع: أن القاضي يتحرج ان يحكم بالاعدام ويلتمس اى اسباب ينزل بالعقوبة إلى الدرجة الأقل لاحتمال أن يكون تقديره خارج إطار المألوف.



