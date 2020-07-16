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توك شو

ميراني: الكرد قد يقبلون بأرض كركوك مقابل النفط للحكومة الاتحادية

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:42 ص
فاضل ميراني، سكرتير
فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستا
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قسم التوك شو
قال فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن المشكلة الحقيقية ليست كركوك ولكن فى العقليات التى حكمت العراق، مؤكدًا أنه يجب على القومية العربية أن يعترفوا بحقوق الكرد.

وأضاف ميراني خلال حواره ببرنامج مدار الغد، الذي يذاع على قناة الغد، أن الكرد قد يقبلون بأرض كركوك مقابل النفط للحكومة الاتحادية.

وأوضح أن هناك قلة قليلة ترضى بما تم تحقيقه لكن معظم الأكراد يريدون تقرير مصيرهم.

وتابع أن مشكلة الأكراد ليست فى المادة  140 من الدستور العراقي وإنما فى العقليات الحاكمة للعراق، مؤكدًا نحن على أستعداد بإجراء استفتاء فى مدينة كركوك لتحديد مصيرها.
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