ميراني: الكرد قد يقبلون بأرض كركوك مقابل النفط للحكومة الاتحادية

قال فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن المشكلة الحقيقية ليست كركوك ولكن فى العقليات التى حكمت العراق، مؤكدًا أنه يجب على القومية العربية أن يعترفوا بحقوق الكرد.





وأضاف ميراني خلال حواره ببرنامج مدار الغد، الذي يذاع على قناة الغد، أن الكرد قد يقبلون بأرض كركوك مقابل النفط للحكومة الاتحادية.





وأوضح أن هناك قلة قليلة ترضى بما تم تحقيقه لكن معظم الأكراد يريدون تقرير مصيرهم.



