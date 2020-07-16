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أخبار العالم

إصابات كورونا في جنوب إفريقيا تتجاوز حاجز 300 ألف

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا 300 ألف حالة يوم الأربعاء، لتصبح أكثر دول إفريقيا إصابة بالمرض ومن العشر الكبرى عالميا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن أكثر الدول المتقدمة صناعيا في إفريقيا سجلت 12757 إصابة اليوم لتبلغ إجمالا 311049 حالة إصابة مؤكدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا.

وذكر البيان أن مليونين و278 ألفا و127 شخصا خضعوا لاختبارات وأن عدد المتعافين بلغ 160693 بالإضافة إلى 4453 وفاة.

ويأتي ذلك على الرغم من الإسراع بفرض إجراءات العزل العام لمنع انتشار العدوى مثلما حدث في الغرب.

وفي نهاية مارس اتخذ الرئيس سيريل رامابوسا إجراءات صارمة ومبكرة بغلق المتاجر وإلزام الناس بالبقاء في منازلهم ونشر الجيش في الشوارع لضمان تنفيذ ذلك عندما كان عدد الحالات في البلاد 400 ولا توجد وفيات.

وخففت الحكومة في وقت لاحق العديد من القيود خوفا على الاقتصاد، لكن بعدما سجلت جنوب إفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 58 مليون نسمة، رابع أعلى معدل زيادة يومية في الإصابات في العالم، عاود رامابوسا يوم الأحد فرض حظر على المواد الكحولية وعلى التجول ليلا.
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