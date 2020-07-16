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توك شو

ميراني عن اعتداءات تركيا على كردستان: كان على حكومة بغداد إلغاء الاتفاقات مع إيران وأنقرة

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:29 ص
سكرتير المكتب السياسي
سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميرا
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قسم التوك شو
قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، إن العدوان التركي على إقليم كردستان العراق أمر غير مقبول، متمنيا أن لا يكون الإقليم ضحية الجغرافيا السياسية.

وأوضح "ميراني"، في حوار ببرنامج "مدار الغد" عبر شاشة "الغد"، أن تركيا تحشد جنودها على الحدود؛ بسبب تواجد حزب العمال الكردستاني المتمركز قرب الحدود التركية، إضافةً إلى أن هناك معارضة إيرانية في داخل إقليم كردستان.

وعن الخلاف بين إقليم كردستان العراق وحكومة بغداد بشأن النفط، قال "ميراني"، إنه يتمنى ألا يختار رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي منطق القوة في التعامل مع كردستان، موضحًا أن العلاقات الآن أفضل بكثير مما سبق.

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