أهم الأخبار.. الرئاسة: تنسيق مصري فرنسي بشأن ليبيا.. واختراق جماعي لـ أمازون وآبل وأوبر ومشاهير على حساباتهم بـ تويتر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي

المتعافين

من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.