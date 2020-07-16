أهم الأخبار.. الرئاسة: تنسيق مصري فرنسي بشأن ليبيا.. واختراق جماعي لـ أمازون وآبل وأوبر ومشاهير على حساباتهم بـ تويتر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات الوضع في ليبيا.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.
احتفلت الفنانة امينة خليل بخطوبتها مساء أمس، الأربعاء، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الفن الشهير "عرب وود".
وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية علي متن طائرة قادمة من بنغازي، في زيارة للبلاد للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين، لبحث آخر المستجدات علي الساحة الليبية والتدخل العسكري التركي في ليبيا.
أعلن الإعلامى أحمد موسى , مقدم برنامج على مسئولتى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " ان مصر ستطالب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن بعد ازمة ملء سد النهضة .
علقت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى على إعلان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بشكل رسمي عن بدء الملء الأولي لسد النهضة.
حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو للرجل الأخضر المتهم بإقتحام مدينة الانتاج الاعلامي، حاملا سيفا فى يده ولقى مصرعه على يد رجال الشرطة ظهر اليوم الأربعاء.
أكد الإعلامي إسلام صادق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، كان يرفض مشاركة صالح جمعة، لاعب الفريق فى التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء.
خسر فريق ليفربول أمام مضيفه آرسنال بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.
قال المحلل السياسي التركي محمد عبيد الله، إن الانقلاب المزعوم في 2016 في تركيا هو انقلاب مدبر نفذه أردوغان.
حالة من الذهول انتابت المشاهير حول العالم بعد سلسلة جماعية من الإختراقات لمؤسسات كبري وضخمة مثل آبل الأمريكية، وأمازون، وأوبر، بعدما شاركت حساباتهم على تويتر بتغريدات احتيالية تطالب الملايين بالمشاركة فيها.