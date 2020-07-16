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مرأة

الماء والفاكهة.. اكتشف أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتقوية المناعة

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:51 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت فيرا متا، خبيرة التغذية عن بعض أطعمة التي تساعد على تعزيز المناعة، في ظل انتشار وباء كورونا، وبات من المعلوم أن مناعة الجسم هي أساس الحماية من هذا الوباء، والتغلب على الفيروس.

وفي هذا السياق، حددت خبيرة التغذية اللبنانية فيرا متا ( vera matta )، أهم الخطوات لتقوية مناعة الجسم والتغلب على وباء كورونا عبر الاهتمام بصحتنا ومناعتنا جيدا وهي: 


- شرب الماء بكثرة لتجنب حصول جفاف قوي وفقدان الجسم السوائل.

- الإكثار من الفواكه مثل الأفوكادو والتوت البري والخضار الموسمية.

- تناول البذور الغنية بالفيتامينات ومخصوص بذر الكتان وحبة البركة والتفاح مخصوص.

- التخفيف من اكل اللحوم الحمراء واستبدالها باكل الحبوب كالقمح والفول والحمص والعدس .

- الإكثار من أكل السمك وزيت الزيتون. 
الماء والفاكهة.. اكتشف أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتقوية المناعة
الماء والفاكهة.. اكتشف أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتقوية المناعة
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