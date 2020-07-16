الماء والفاكهة.. اكتشف أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتقوية المناعة

كشفت فيرا متا، خبيرة التغذية عن بعض

التي تساعد على تعزيز المناعة، في ظل انتشار وباء كورونا، وبات من المعلوم أن مناعة الجسم هي أساس الحماية من هذا الوباء، والتغلب على الفيروس.