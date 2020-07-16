رجيم سريع لنسف الدهون بدون حرمان

هل تبحثين عن ريجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن بدون حرمان ؟ إليك ريجيم غذائي ومتوازن لإنقاص الوزن ونسف الكرش في 7 أيام فقط يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي وتعتمد خطته على تناول الطعام كل ساعتين.
الإفطار 8 صباحا
بيضة مسلوقة +ربع رغيف سن
أو
3 فول بالليمون +ربع رغيف بلدى
بعد ساعتين ..
كوب عصير جريب فروت
بعد ساعتين
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
أو
شريحتان من لحم المشوى+ طبق صغير خضار سوتيه
أو
ربع فرخة مشوية+ طبق سلطة+ 3 ملاعق مكرونة
سناك بعد الغذاء ساعتين
طبق شوفان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن
أو كوب زبادى لايت +ثمرة فاكهة