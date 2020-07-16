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مرأة

رجيم سريع لنسف الدهون بدون حرمان

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:02 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن ريجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن بدون حرمان ؟ إليك ريجيم غذائي ومتوازن لإنقاص الوزن ونسف الكرش في 7 أيام فقط يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي وتعتمد خطته على تناول الطعام كل ساعتين. 


الإفطار 8 صباحا
 
بيضة مسلوقة +ربع رغيف سن
أو
3 فول بالليمون +ربع رغيف بلدى

 بعد ساعتين ..
 كوب عصير جريب فروت

بعد ساعتين

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
أو
شريحتان من لحم المشوى+ طبق صغير خضار سوتيه
أو
ربع فرخة مشوية+ طبق سلطة+ 3 ملاعق مكرونة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

طبق شوفان

العشاء .. قبل النوم بساعتين

2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن

أو كوب زبادى لايت +ثمرة فاكهة
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