عضو مجلس الزمالك: إدارة الأهلي فاشلة أمام نجاحات مرتضى منصور.. فيديو

قال أحمد عادل عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن ناديه حقق نجاحات كثيرة على جميع الأصعدة في السنوات الماضية مقارنة بالأهلي الغريم التقليدي.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، "ما يفعله مجلس إدارة الأهلي في الفترة الماضية من هجوم على إدارة الزمالك وإثارة الجماهير بشأن لقب نادي القرن هو محاولة لإخفاء الفشل أمام إدارة الزمالك".



