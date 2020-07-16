عضو مجلس الزمالك: إدارة الأهلي فاشلة أمام نجاحات مرتضى منصور.. فيديو

قال أحمد عادل عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن ناديه حقق نجاحات كثيرة على جميع الأصعدة في السنوات الماضية مقارنة بالأهلي الغريم التقليدي.
وقال عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، "ما يفعله مجلس إدارة الأهلي في الفترة الماضية من هجوم على إدارة الزمالك وإثارة الجماهير بشأن لقب نادي القرن هو محاولة لإخفاء الفشل أمام إدارة الزمالك".
وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك "بالمقارنة بين عدد بطولات الأهلي والزمالك في ألعاب الصالات وكرة القدم والصفقات القوية في السنوات الأخيرة سيخرج الزمالك فائزا".
وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك "نجاحات مرتضى منصور في السنوات الستة الأخيرة مع الزمالك أكثر من نجاحات مجلس إدارة الأهلي، لذلك يحاولون إخفاء فشل مجلس الإدارة بمهاجمة الزمالك".
وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك، تصريحاته قائلا "أثناء جلسة توقيع يحيى الدرع مع نادي الزمالك اتصل به أحد المسئولين عن كرة اليد في الأهلي لكنه لم يرد عليه".