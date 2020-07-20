يعود للعصر البطلمي ولا علاقة له بمن خسف الله به الأرض.. قصة قصر قارون بالفيوم

يقع قصر قارون، على بعد 10 كيلو مترات من بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، جنوب، و يبلغ ارتفاع القصر المكون من 3 طوابق نحو 13 مترا وعرضه نحو 19 مترا وطوله نحو 32 مترا .





القصر الأثري يعود تاريخه إلى العصر البطلمي ضمن مدينة ديونيسوس التي تأسست في القرن الـ3 قبل الميلاد، وخلال العصر اليوناني الروماني نالت المدينة أهمية كبرى كونها محطة لخروج القوافل إلى الواحات".









روايات وقصص كثيرة أثيرت حول هذا القصر بإنه القصر الخاص بقارون الذي ذكر اسمه في القرآن وخسف الله به الأرض ومن معه.





لكن علماء التاريخ والآثار أكدوا أن هذه المعلومات غير حقيقية، ولا أساس لها من الصحة .





وقال أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق أن المصريون القدماء أطلقوا عليه قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون القريبة من القصر.





وأضاف عبد العال: بالنسبة للعدد الكبير من الغرف الموجودة فى القصر فقد كانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد.



