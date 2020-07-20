AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يعود للعصر البطلمي ولا علاقة له بمن خسف الله به الأرض.. قصة قصر قارون بالفيوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:01 ص
قصر قارون بالفيوم
قصر قارون بالفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
يقع قصر قارون، على بعد 10 كيلو مترات من بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، جنوب، ويبلغ ارتفاع القصر المكون من 3 طوابق نحو 13 مترا وعرضه نحو 19 مترا وطوله نحو 32 مترا .

القصر الأثري يعود تاريخه إلى العصر البطلمي ضمن مدينة ديونيسوس التي تأسست في القرن الـ3 قبل الميلاد، وخلال العصر اليوناني الروماني نالت المدينة أهمية كبرى كونها محطة لخروج القوافل إلى الواحات".


روايات وقصص كثيرة أثيرت حول هذا القصر  بإنه القصر الخاص بقارون الذي ذكر اسمه في القرآن وخسف الله به الأرض ومن معه.

لكن علماء التاريخ والآثار أكدوا أن هذه  المعلومات غير حقيقية، ولا أساس لها من الصحة .

وقال أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق أن المصريون القدماء أطلقوا عليه قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون القريبة من القصر.

وأضاف عبد العال: بالنسبة للعدد الكبير من الغرف  الموجودة فى  القصر فقد كانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد.

يعود للعصر البطلمي ولا علاقة له بمن خسف الله به الأرض.. قصة قصر قارون بالفيوم
يعود للعصر البطلمي ولا علاقة له بمن خسف الله به الأرض.. قصة قصر قارون بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على جمعة: قارون عَبَدَ الله 40 سنة ثم أغواه الشيطان.. وصنع ثروته من هذا العلم عن طريق الخداع.. ويوضح: الله خسف به الأرض لهذا السبب

الوادي الجديد تستعد لعودة السياحة.. تعرف على أهم المناطق السياحية

يعود إلى العصر الروماني.. قصر الفرافرة في الوادي الجديد تاريخ اندثر تحت الركام

قصة لها تاريخ.. وادى الريان بالفيوم.. أول من فكر في الاستفادة من مياهه محمد علي باشا

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. وزيرة الصحة: الموجة الأولى لفيروس كورونا لن تعود مجددا

تغلب على كورونا في 48 ساعة.. أحمد موسى يروي تجربة أشرف مفيد مع فيروس كورونا

بعد استفزازه جماهير الأهلي.. حسين الشحات يهاجم أحمد عيد عبد الملك: عايز الدنيا تولع

دعاء بعد صلاة الفجر مستجاب يسلمك من كل سوء ويوسع رزقك

باهر المحمدي ردًا علي إبراهيم سعيد: القافلة تسير

دعاء بعد صلاة العشاء لقضاء الحوائج بـ قل هو الله أحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة بكتيرية تحمي الجهاز الهضمي من سلالات أخرى قاتلة.. اِعرف التفاصيل

لو بتلعب رياضة.. اِعرف النظام الصحي قبل وأثناء وبعد التمارين

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم