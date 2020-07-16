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مرأة

٧ نصائح لمرضى الإصابة بخشونة الركبة

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعانى الكثير من الأشخاص من آلام الإصابة بخشونة الركبة والتى تصيب اغلب السيدات وتتسبب ف مشكلة المشى وصعود السلم؛ لذا قدم الدكتور أحمد بدوى خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض النصائح لمرضى الإصابة بخشونة الركبة.

بعض النصايح لمرضى الإصابة بخشونة الركبة :
1. يجب على كل الاشخاص تجنب الوقوف لفترات طويلة وتسلق السلم والنزول مرارا  
. 2. تجنب ثنى او انحناء مفصل الركبة فى صورة تسعين درجة ما إذا كانت مثبتة تحت كرسي او تجلس عليه أو للجلوس على كرسي منخفض أو انحناء الركبة خلال الصلاة اثناء التشهد ، حيث يجب الجلوس على كرسي قدر الامكان
. 3. تجنب  الجلوس فى اوضاع خاطئة ضارة للركبة أو القرفصاء اثناء الجلوس أو الجلوس على الأرض مع ثني الساق إلى الجزء السفلي من الجسم . 
4. تجنب استخدام الدراجة الثابتة أو المتحركة .  
5. حاول أيضا تجنب أي شيء قد يؤدي إلى رفع القدمين فوق بعضهم البعض لفترات طويلة . 
6. يؤدي المشي بانتظام لتحسين الدورة الدموية ونسيج الغضروف في الركبة وتقوية العضلات  . ويفضل المشي على الأرض الناعمة المستوية ، مثل مستوى النادي وحديقة التقويم ويفضلون ارتداء الأحذية الرياضية أثناء المشي ،.
7. فقدان الوزن يساعد على تقليل الأحمال على مفصل الركبة ، لذلك يجب أن تقلل من الكربوهيدرات والدهون الغير طبيعية وتناول المزيد من الخضروات وممارسة الرياضة حيث ان زيادة الوزن من اخطر الاشياء على الركبة .
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