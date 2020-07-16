المسلماني: الأمم المتحدة تشعر بالقلق بسبب التدخلات التركية في ليبيا ..فيديو

أكد أحمد المسلماني المحلل السياسي، أن أردوغان وكيل المصالح الغربية، ولكن قدرات تركيا لا تسمح لها بدخول كل هذه الصراعات.





وأضاف "المسلماني"، في لقائه التلفزيوني ببرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "dmc"، أن أردوغان ليس لديه تعليم نظري، وهناك شكوك في حصوله على شهادة جامعية، لافتا إلى أن النخبة التركية لديها قلق شديد من مسألة ما بعد أردوغان.





وتابع المحلل السياسي، أن الانقلاب العسكري وارد في تركيا، وقد لا يكون من جماعة جولن.





وأشار إلى أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق بسبب التدخلات التركية في ليبيا، والتي تسعى إلى الاستفادة من خيرات ليبيا، وتطمع في النفط الليبي، مؤكدا أن قطر وتركيا مسئولان عن اضطراب وسوء الأوضاع في ليبيا.