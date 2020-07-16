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كفاية إهمال وعدم وعي.. محافظ الإسكندرية: اللي ينزل يتحمل مسئولية نفسه ..فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:47 ص
محمد الشريف محافظ
محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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اسراء صبري
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن حادث شاطئ النخيل مؤلم على جميع المصريين، متابعا "فور سماعي بالحادث توجهت برفقة التنفيذيين، للتعجيل بإخراج الجثامين من المياه"، معقبا "الآن هناك صعوبة في الوصول إلى جثمان الطفل "شادي".

وأوضح محافظ الإسكندرية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن الإنقاذ النهري يجري البحث حتى الآن للتوصل للضحية الأخيرة، متابعا "هناك تواصل مع قائد القوات البحرية، وهو متعاطف مع أهل الضحية، وبالرغم من أن فرق الإنقاذ النهري استمرت 4 أيام في البحث، إلا أنه قرر أن يبعث غدًا مجموعة كبيرة لكي تستكمل عمليات البحث".

وفيما يخص اقتراح البعض بوجود قارب يقف أمام الصخور فأوضح محافظ الإسكندرية، أنه أمر لا يصلح، لأن القارب الحديد سيصل إلى هذا المكان سيحدث له عطل، وستكون هناك خطورة على القارب ومن بداخله.

وشدد محافظ الإسكندرية، على أن قائد القوات البحرية أكد أنه سيقوم بإرسال مجموعتين للبحث غدًا لمدة 24 ساعة، متابعا "أن قواعد البحث عن الجثث في البحار تستمر لمدة 3 أيام فقط، ولكننا مستمرون حتى الغد تعاطفًا مع أهل الطفل المتبقي".

وتابع "اللى هينزل هيتحمل مسؤولية نفسه، وكفاية إهمال وعدم وعي، والناس لازم تاخد بالها"، معقبا "نسقت مع جمعية 6 أكتوبر من أجل إنشاء سور بطول 1800 متر وبطول الشاطئ كله، وذلك ليتم التحكم في عملية الدخول والخروج".

وأوضح محافظ الإسكندرية "هذا السور لن يمنع رؤية البحر، وأيضا سيكون هناك "نبطشيات" على شاطئ الكورنيش الخاص بشاطئ النخيل لتستمر عملية المتابعة".
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