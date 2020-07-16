البرازيل: تسجيل نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1233 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا.



وأفادت وزارة الصحة البرازيلية في إحصائية جديدة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 69924 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1996748.



وتمثل هذه الحصيلة اليومية أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل، وتشير إلى زيادة كبيرة لهذا المؤشر، الذي بلغ في 12 يوليو 24831 حالة، 13 يوليو 20286، في 14 يوليو 41857.