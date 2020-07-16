فان دايك: أتحمل خطأ هدف أرسنال الأول في ليفربول

أكد فيرجل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن هدف أرسنال الأول الذي أحرز في فريقه كان بسبب خطأ منه، مؤكدا أنه يتحمل اللوم الموجه له بعد هذا الهدف.









وأضاف فان دايك، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن أهداف أرسنال في مرمى ليفربول بمثابة هدايا من فريقه، موضحا أن الفريق أصيب بانعدام تركيز، وهو أمر يحدث أحيانا في كرة القدم.









وتابع فان دايك، أن ليفربول قدم مباراة جيدة وأداء مميزا، وذلك قبل أن يسجل أرسنال الهدف الأول، مشيرا إلى أن قبل هذا لم تكن هناك أخطاء من جانب لاعبي ليفربول.





واستطرد فان دايك، أن الخطأ وارد في كرة القدم ولكن لسوء حظ ليفربول فإن الأمر تكرر مرتين خلال مباراة أرسنال.

وألمح فان دايك إلى أن الفريق يسعى للفوز خلال المباريات المقبلة لإسعاد الجماهير خاصةً بعد التتويج رسميا بـ أن الفريق يسعى للفوز خلال المباريات المقبلة لإسعاد الجماهير خاصةً بعد التتويج رسميا بـ الدوري الإنجليزي حيث إنه حلم كبير وتم تحقيقه.



