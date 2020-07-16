هاشتاج «ادعم جيش مصر» يتصدر تويتر.. ومغردون: معركة وجود

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #ادعم_جيش_مصر ضد التدخلات التركية في ليبيا التي تهدد الأمن القومي مع تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات وإعلان ملء سد النهضة.





رئيس الحركة الوطنية عن حسم 2020: مصر لديها جيش قوي يدافع عنها

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏وقت الحرب لا معارضة ولا حتي حياد..!!!إما وطني او خائن...تحيا مصر ‎#ادعم_جيش_مصر" و "‏لابد ان نكون عرب داعمين للجيش المصرى احد اقوى الجيوش العربيه بالعالم كل الدعم ان جاع العرب اطعمتهم مصر ان جاعت مصر جاع كل العرب ‎#ادعم_جيش_مصر".





وقال آخرون "‏‎#ادعم_جيش_مصر

إثيوبيا بدأت تملي السد والدنيا في ليبيا متلخبطه واحنا داخلين على أزمات كبيره كلنا هنتضرر منها لو محصلش وقفة صح اول خطوة في الطريق ده كله هو الدعم لجيش بلدك في الجيش كانوا بيحمسونا بأفلام تسجيليه وخطب بتخليك تنسى اي حاجه في الدنيا ومتفكرش غير انك تدافع عن بلدك " و" ‏اثيوبيا تنوي تعطيش مصر بأوامر تركيه قطريه اسرائيليه نفوض جيشنا الحبيب لحفظ الامن القومي المصر ادهس السد ونحن بخلف قيادتنا الحكيمه ‎#ادعم_جيش_مصر ".









وأضاف آخرون " ‏‎#ادعم_جيش_مصر دى معركة وجود نكون او لا نكون سيناء كانت رمله مفهاش حياة وقدمنا الغالى والنفيس لا اجل ارجاعهم مرة أخرى النيل بالنسبالنا حياة او موت مهما كان اختلافك مع القياده احنا قدام قضيه وجوديه ادعم جيشك وثق فيهم نحن جيشا لو اردنا خلع الجبال لخلعنها" و" ‏‎#ادعم_جيش_مصر " اذا انخفض منسوب النهر ، فليهرع كل جنود الملك ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه ".





وتابع آخرون "‏ماتخافوش على مصر خافوا ع اللى يييجي عليها واللى عادوا مصر شافوا شر من يعديها" و "‏كلنا جيش مصر #ادعم_جيش_مصر".