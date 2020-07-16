تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أعلن مركز عمليات مراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو عن تسجيل 24 وفاة جديدة للمصابين بالفيروس في العاصمة الروسية.



ووصل العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا في موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إلى 4258 شخصا.





وكانت السلطات الصحية الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 6422 إصابة جديدة و156 وفاة بكورونا في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



