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فن

بعد أيام من إصابته بكورونا.. أميتاب باتشان: 6 أنواع من البشر يملأهم الحزن

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:55 ص
أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
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مصطفى كرم

نشر النجم العالمي أميتاب باتشان صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وعلق اميتاب باتشان على الصورة، "أولئك الذين يكرهون كل الآخرين، والذين يعبرون عن الغيرة دائمًا تجاه الآخرين، الذين لا يزالون غير راضين وغاضبين ويشككون دائما.. أولئك الذين يعيشون على الآخرين.. ستبقى هذه الأنواع الستة من الناس مليئة بالحزن .. كلما أمكننا إنقاذ أنفسنا من هؤلاء المستوطنين".

بعد أميتاب باتشان وابنه.. نجم هندي يصاب بـ فيروس كورونا


وكان «أميتاب باتشان»، أعلن على "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخوله أحد مستشفيات العزل في الهند.

 

وأشارت عدة تقارير امتداد العدوى إلى حفيده وزوجه نجله، لتصبح عائلة الأسطورة الهندية بالكامل داخل الحجر الصحي.

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