بعد غرق 12 شابا.. أسرة تحاول النزول إلى شاطئ النخيل فجرا.. فيديو

عرض برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون أي"، مقطع فيديو يظهر محاولة أسرة للنزول إلى شاطئ النخيل فجرًا، رغم أن الشاطئ شهد حادث غرق 12 شابا منذ عدة أيام.





وأثناء عرض الفيديو ظهر أب مع أولاده وهم يحاولون نزول الشاطئ، ولكن إدارة الشاطئ تعاملت معهم، ومنعتهم من النزول، وقامت بإخراجهم.





وعلقت " بسمة وهبة " على الفيديو، قائلةً "لو كان حد قالي الكلام دا مكنتش هصدقه.. لما يكون واحد نازل هو وأولاده في الشط اللي مات فيه 12 واحد من أيام وأسرته لسه بتدور على الجثة الثالثة.. معقول الكلام دا".





وتابعت "مبنفكرش.. مع احترامي ليك حرام عليك اللي هتعمله في أولادك دا".