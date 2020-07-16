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حوادث

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 1.952 دواجن نافقة بالجيزة

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:12 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط المدير المسئول عن مجزر دواجن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) لحيازته كمية قدرها (1,952 طن "دواجن نافقة – بانيه دواجن – مقطعات دواجن") غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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