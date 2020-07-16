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فن

وقت الجد في ضهر جيشنا.. رامي جمال يدعم الرئيس والقوات المسلحة

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:46 ص
رامي جمال
رامي جمال
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مصطفى كرم

وجه الفنان رامي جمال الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة ضد أي خطر يهدد سلامة وأمن مصر.

وكتب رامي جمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏‎#وقت_الجد في ضهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا وتحيا وستحيا مصر بإذن الله ما يحدث ليس صدفه ولكن الله خير حافظ".


يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".


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أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي

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