من فضلك ارتدي ملابسك.. سيدة تطلب من الفتيات التستر أثناء الجلوس على الشاطئ ..صور

تعرضت إحدى فتيات التيك توك لموقف محرج بأحد شواطئ الولايات المتحدة بسبب ارتدائها للمايوه، والغريب في الأمر هو قدوم سيدة تهمس في أذنها لارتداء ملابسها حتى لا يتحرش بها أي شخص.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة أربعينية اقتربت من شابة تدعى "اوريا"، أثناء ارتدائها ملابس السباحة وجلوسها على الشاطئ في الولايات المتحدة، وطلبت منها ارتداء شورت يستر عورتها.





كانت أوريا، ترت دي في ذلك الوقت ملابس السباحة الخاصة بها والتي وصفتها السيدة الكبيرة بأنها "عارية وغير محتشمة"، وطلبت منها ارتداء الملابس لأن أبناءها المراهقين قد يتحرشون بها من بعيد.



