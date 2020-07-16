من فضلك ارتدي ملابسك.. سيدة تطلب من الفتيات التستر أثناء الجلوس على الشاطئ ..صور

تعرضت إحدى فتيات التيك توك لموقف محرج بأحد شواطئ الولايات المتحدة بسبب ارتدائها للمايوه، والغريب في الأمر هو قدوم سيدة تهمس في أذنها لارتداء ملابسها حتى لا يتحرش بها أي شخص.
وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة أربعينية اقتربت من شابة تدعى "اوريا"، أثناء ارتدائها ملابس السباحة وجلوسها على الشاطئ في الولايات المتحدة، وطلبت منها ارتداء شورت يستر عورتها.
كانت أوريا، ترتدي في ذلك الوقت ملابس السباحة الخاصة بها والتي وصفتها السيدة الكبيرة بأنها "عارية وغير محتشمة"، وطلبت منها ارتداء الملابس لأن أبناءها المراهقين قد يتحرشون بها من بعيد.
وحسب ما ظهر في الفيديو الذي كانت تصوره اوريا على تيك توك، وقتها والذي بلغ عدد مشاهداته بسبب تلك السيدة حوالي 3 ملايين مشاهدة، بعد طلب السيدة من الفتاة الاحتشام ردت الفتاة على السيدة بإجابة قوية جدا ونالت إعجاب رواد تيك توك ، قالت اوريا "بدلا من أن تنصحيني بالتستر، ادخري وقتك لتربية أبنائك حتى لا ينظروا على الآخرين".