طاقم تحكيم متقاعد يدير مباراة الإسماعيلي وأسوان الودية

علم موقع "صدى البلد"، أن الطاقم التحكيمي الذي سيدير لقاء الإسماعيلي وأسوان وديا طاقم متقاعد في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين غدًا على استاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري العام يوم ٦ أغسطس المقبل.









وشهدت الساعات الماضية، جدلا حول من يدير لقاء الإسماعيلي وأسوان وديًا، بعد رفض إدارة الإسماعيلي إجراء مسحات طبية للطاقم التحكيمي.

















من جانبه، أكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي لـ "صدي البلد"، أن النادي غير مسئول عن عمل مسحات لحكام مبارياته الودية.









ولم يجرِ الحكام المتقاعدون المسحة الطبية؛ وهو أمر مرفوض طبقا لـ تعليمات وزارة الشباب والرياضة حرصا على صحة وسلامة اللاعبين.









يذكر أن الإسماعيلي أعلن خوض ثلاث مباريات ودية أمام أسوان وإف سي مصر ومصر للمقاصة استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري.



