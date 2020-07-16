AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

67632 حالة.. رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في الولايات المتحدة

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت 67632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وفي وقت سابق، قال باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، إن الولايات المتحدة فشلت في السيطرة على فيروس كورونا وإن هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن نطاق تأثير الجائحة اقتصاديا.

وأضاف "هاركر"، أنه ووفقا لمتوسط التوقعات، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط بنسبة 20 في المئة في النصف الأول من هذا العام ثم ينمو بنسبة 13 بالمئة في النصف الثاني.

في سياق آخر، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسئول أمريكي بارز قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحطط مع الشركات العاملة في مجال الأدوية، بدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا خلال الصيف الجاري.

وأوضح المسئول أن الولايات المتحدة قد بدأت التحضير لعملية إنتاج عناصر اللقاح، على الرغم من أن السلطات ليست على يقين حتى الآن ما هو المصل الذي يجب اختياره من قائمة اللقاحات المرشحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكثر من 1500 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أمريكا.. تسجيل 1255 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

الولايات المتحدة تسجل أقل من 400 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

إنتاج الصلب العالمي يهبط 8.7% في مايو

انهيار للأسهم الأمريكية وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا

خلال يوم واحد.. أمريكا تسجل لأول مرة 60 ألف إصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

قبائل ليبيا: نحن بحاجة لمصر لطرد المستعمر التركي

رسميا.. تركيا تبدأ التنقيب عن النفط شرق المتوسط لمدة شهر

في المباراة 150 له.. محمد صلاح ورفاقه يسقطون أمام آرسنال بثنائية مهينة

مفيش بندق تعالى كُل فسدق.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور.. فيديو

نشرة السوشيال | عماد أديب عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة: الحرب ضرورة.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها

التليفزيون الإثيوبي يتراجع: نعتذر عن التفسير الخاطئ لملء سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها

شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور