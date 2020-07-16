67632 حالة.. رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت 67632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وفي وقت سابق، قال باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، إن الولايات المتحدة فشلت في السيطرة على فيروس كورونا وإن هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن نطاق تأثير الجائحة اقتصاديا.





وأضاف "هاركر"، أنه ووفقا لمتوسط التوقعات، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط بنسبة 20 في المئة في النصف الأول من هذا العام ثم ينمو بنسبة 13 بالمئة في النصف الثاني.





في سياق آخر، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسئول أمريكي بارز قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحطط مع الشركات العاملة في مجال الأدوية، بدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا خلال الصيف الجاري.





وأوضح المسئول أن الولايات المتحدة قد بدأت التحضير لعملية إنتاج عناصر اللقاح، على الرغم من أن السلطات ليست على يقين حتى الآن ما هو المصل الذي يجب اختياره من قائمة اللقاحات المرشحة.



