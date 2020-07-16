المصرى للدراسات الديمقراطية: مشروع قانون تجريم التنمر خطوة جيدة لمحاربة الظاهرة

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن مشروع قانون تجريم التنمر خطوة جيدة ومهمة لمحاربة هذه الظاهرة البغيضة في مجتمعنا.













وقالت: "سنواجه مشكلة أيضًا في كيفية إثبات الواقعة، ولهذا يجب أن يكون بالتوازي مع هذا القانون المهم جدًا، يجب أن يكون هناك حملات توعية مجتمعية تعرف الجمهور بنصوص القانون وتعريف التنمر وكيفية الإبلاغ عن الوقائع التي يحدث فيها التنمر، وحماية المجني عليه لحين يتخذ القانون مجراه، التوعية الاجتماعية في مسائل كتلك أهم ألف مرة من النصوص القانونية".





وأوضحت داليا زيادة، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشكلة ستبقى دائمًا في أن الطرف المجني عليه هو غالبًا الطرف الأضعف، وبالتالي سيكون الأكثر تخوفًا من التبليغ عن الواقعة، خصوصًا أن القانون بالرغم من أنه جرم التنمر لكن لم يكفل حماية المجني عليه من انتقام الجاني أثناء إجراءات التقاضي، والتي نعرف جميعًا أنها تستغرق وقت طويل.يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.