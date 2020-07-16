جمعية الأورمان: مليون و125 أسرة استفادوا العام الماضي من صك الأضحية ..فيديو

حريصون على أن يوصل للمضحي ثلث صافي وكل شنطة فيها 9 كيلو مغلفة ومجهزة تمامًا.. ويوجد 5 آلاف متطوع في كافة محافظات الجمهورية". قال اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان ، إن هذا العام سيتم ذبح الأضحية في أحدث مجزر في العالم، بعدما افتتحه الرئيس في الفيوم، موضحا "

وأضاف " شعبان "، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن أي فرد يرغب في التواصل مع الجمعية يقوم بالاتصال علي 19455، لافتا إلى أنه يوجد 7855 منفذا سيستلم 500 عجل مذبوح متشفٍ لتوزيعها على آلاف الأسر في أيام العيد.

وأشار مدير جمعية الأورمان إلى أن هناك مليونا و125 أسرة استفادت العام الماضي بجميع أنواع اللحوم.





وألمح إلى أن الجمعية تستكمل نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة.





وأوضح أن الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر ونجوعها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا، لكى تحقق الغاية من الأضحية.



وتابع "لدينا 5000 متطوع"، والتوزيع في المحافظات سيكون من أول يوم في العيد، ولكن شنط الأورمان سيتم إيصالها بعد العيد بثلاثة أيام".

