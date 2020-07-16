AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نقص المعدات وانتشار الفئران في المستشفى.. فيروس كورونا يضرب المنظومة الصحية في جنوب أفريقيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أنهكت أزمة فيروس كورونا المنظومات الصحية في أكبر دول العالم، فقد أعلنت مستشفيات الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، عدم قدرتها على تحمل مرضى فيروس كورونا رغم التقدم العلمي. 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المنظومة الصحية في جنوب إفريقيا انهارت أمام مرضى فيروس كورونا، كما أن المستشفيات تحولت لمقابر جماعية. 

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن المستشفيات الآن في حالة سيئة للغاية، فالجميع يحاول أن يبتعد كل البعد عن المستشفيات لأنها أصبحت مليئة بالأوبئة والفيروسات والحشرات والقوارض. 

تسبب تفشي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا في إنهاك كل العاملين في المنظومة الصحية ، فيمكنك أن ترى الفئران والقطط  في غرف العمليات في المستشفى بعد إصابة 90% من العاملين بفيروس كورونا فلم تعد مستويات النظافة عالية كسابقها. 
نقص المعدات وانتشار الفئران في المستشفى.. فيروس كورونا يضرب المنظومة الصحية في جنوب أفريقيا
نقص المعدات وانتشار الفئران في المستشفى.. فيروس كورونا يضرب المنظومة الصحية في جنوب أفريقيا
نقص المعدات وانتشار الفئران في المستشفى.. فيروس كورونا يضرب المنظومة الصحية في جنوب أفريقيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وباء جديد في الصين.. فيروس قادم من الفئران ولا أحد يعلم كيف يصيب الإنسان

بعد ظهور وباء قاتل بالصين.. أمراض تسببها الفئران للإنسان

برلماني: حرارة الصيف لا علاقة لها باختفاء فيروس كورونا

بسبب حجر فيروس كورونا .. جحافل الفئران تغزو شوارع أمريكا

انتشار فيروس كورونا جعل الفئران أكثر عدوانية.. اعرف السبب

خروج وتعافي 38 حالة خلال يوم في بني سويف.. و480 سريرا تدخل الخدمة بعزل المدينة الجامعية.. صور

ترشيحاتنا

حلقة جديدة من الخلاف مع محمد الوزيري.. تعرف على أجر هيفاء وهبي في «أشباح أوروبا» | شاهد

مفيش بندق تعالى كُل فسدق.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور.. فيديو

بفستان أبيض.. أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل خطوبتها

قبائل ليبيا: نحن بحاجة لمصر لطرد المستعمر التركي

رضيت بقضائك يا رب.. انهيار أم لـ 3 شباب غرقوا في شاطئ النخيل ..فيديو

طفل يعاني من تشوهات في الوجه والرأس.. طب المنصورة تكشف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات لافتة.. لجين عمران تستعرض أناقتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ٧ حبات من القرنفل؟

شاهد الإصدار الخاص من كيا تيلورايد 2021.. صور