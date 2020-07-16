نقص المعدات وانتشار الفئران في المستشفى.. فيروس كورونا يضرب المنظومة الصحية في جنوب أفريقيا

أنهكت أزمة فيروس كورونا المنظومات الصحية في أكبر دول العالم، فقد أعلنت مستشفيات الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، عدم قدرتها على تحمل مرضى فيروس كورونا رغم التقدم العلمي.





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المنظومة الصحية في جنوب إفريقيا انهارت أمام مرضى فيروس كورونا، كما أن المستشفيات تحولت لمقابر جماعية.





ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن المستشفيات الآن في حالة سيئة للغاية، فالجميع يحاول أن يبتعد كل البعد عن المستشفيات لأنها أصبحت مليئة بالأوبئة والفيروسات والحشرات والقوارض.





تسبب تفشي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا في إنهاك كل العاملين في المنظومة الصحية ، فيمكنك أن ترى الفئران والقطط في غرف العمليات في المستشفى بعد إصابة 90% من العاملين بفيروس كورونا فلم تعد مستويات النظافة عالية كسابقها.