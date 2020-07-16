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أخبار العالم

بومبيو يكشف شروط ترامب لعقد قمة جديدة مع زعيم كوريا الشمالية

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب سيكون جاهزًا لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فقط إذا أدركت واشنطن أن ذلك سيسفر عن نتائج ملموسة.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر فيديو نظمته صحيفة "هيل"، أمس الأربعاء، أن الكوريين الشماليين، أرسلوا إلى الجانب الأمريكي إشارات مختلطة بهذا الخصوص.

وقال بومبيو: "سيرغب الرئيس ترامب، في المشاركة في مثل هذه القمة، فقط إذا اعتبرنا وجود احتمال كبير، في أنه سيحدث تقدم حقيقي في تحقيق الأهداف، التي حددت في سنغافورة"

ونوه الوزير، بأن "الاتصالات لا تزال قائمة بين الجانبين، لكن بيونغ يانغ، لا تبدي استعدادها للتعاون من أجل حل المشكلة الصاروخية النووية في شبه الجزيرة الكورية"

وقال: "نأمل أن يغيروا رأيهم. نحن نتطلع إلى حوار معهم يتيح لنا تحقيق النتائج المرجوة"
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