الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل بتهمة عض طائر

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل عض طائر النورس، بعد أن حاول الطائر تناول قطعة من الطعام الذي كان يتناوله، فكان رد فعل الرجل سريعا وعنيفا.











وفقا لما ذكرته صحيفة "ميترو"، فإن دورية للشرطة كانت تراقب المشهد من بعيد وتدخلوا مباشرة بعد اعتداء الرجل على طائر النورس وعضه في رقبته.











قامت الدورية بتقييد الرجل، وبعد التحليل اكتشفوا أنه أيضا كان مخمورا وبيده زجاجة من الكحول، وأرسلوه لجهات التحقيق بتهمتين، الأولى عض طائر النورس والثانية السكر.









جدير بالذكر أن ذلك الطائر يمثل آفة للمواطنين على السواحل البريطانية، إلا أن قانون حماية الحيوان يمنع الاقتراب منه أو اصطياده، ومخالفة القانون تعرض مرتكب المخالفة للغرامة المالية والحبس في بعض الأحيان.