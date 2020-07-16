لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل 7 من الضباط ..فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية في تركية، في أنباء عاجلة، بتحطم طائرة استطلاع عسكرية تركية في بلدة جيفاش التابعة لمدينة فان جنوب شرق تركيا.

وقالت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، إن حادث التحطم أسفر عن مقتل 7 من أفراد الجيش التركي كانوا على متن الطائرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع توثق لحظة تحطم الطائرة، فيما لم تصدر السلطات التركية أي بيان حول الحادث أو أسباب تحطمها.

💥Van Gevaş'ta uçağın düştüğü doğru. Uçak için arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Eğitim uçağı olduğu tahmin ediliyor. pic.twitter.com/0eGmysPKVS