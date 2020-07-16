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أخبار العالم

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل 7 من الضباط ..فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية في تركية، في أنباء عاجلة، بتحطم طائرة استطلاع عسكرية تركية في بلدة جيفاش التابعة لمدينة فان جنوب شرق تركيا. 

وقالت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، إن حادث التحطم أسفر عن مقتل 7 من أفراد الجيش التركي كانوا على متن الطائرة. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع توثق لحظة تحطم الطائرة، فيما لم تصدر السلطات التركية أي بيان حول الحادث أو أسباب تحطمها.

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