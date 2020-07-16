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فن

هالة صدقي عن رجاء الجداوي: كانت أجمل وأشيك ست في مصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:01 ص
هالة صدقي ورجاء الجداوي
هالة صدقي ورجاء الجداوي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

وعلقت هالة صدقي، على الصورة، "حبيبتي انا يا رجاء ،كنتي اجمل واشيك ست في مصر ،لغايه دلوقتي حقيقي محدش مصدق انك مشيتي ،بس عزائي اني عارفه انك في احسن مكان ومع انقي ملايكه وانك ارتحتي من الامك ،بجد بحبكً من قلبي".


كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.


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وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.


وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87% و89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة صباح يوم 5 يوليو الماضي.


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