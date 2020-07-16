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مرأة

4 حيل لإطالة الرموش بسرعة غير متوقعة

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:02 ص
رموش
رموش
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة تساعد على نمو أسرع للرموش فهى تحتوى على فيتامينات "أ" و "ج" إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع برايت سايد يمكن إدخالها نظامك الغذائى.

الفواكه والخضراوات

تحتوي الفواكه والخضراوات على فيتامينات أ و ج وتساعد هذه الفيتامينات على نمو الرموش وإنتاج الكولاجين. يحتوي قشر الفواكه والخضروات على معدن السيليكا ، وهو معدن أساسي يساعد على جعل رموشك طويلة وصحية.

المشروم

 يعتبر مهمًا المشروم مصدرا لفيتامين B3 وهو يحسن الدورة الدموية ويساعد في إنتاج الكيراتين. يحفز فيتامين ب 3  نمو الرموش ويزيل الرموش الجافة ويمنع سقوطها .

- الفاصوليا
تحتوي الفاصوليا على فيتامين H وحمض الفوليك و يزيد فيتامين H من تدفق الدم إلى بصيلات شعرك ، ويجعل رموشك تبدو أكثر سمكًا ، ويمنعها من الجفاف والسقوط. يساعد جسمك على امتصاص الأحماض الأمينية والدهون الضرورية للرموش الصحية. يمنع حمض الفوليك رموشك من أن تصبح هشة .

- الحبوب الكاملة

 الحبوب الكاملة غنية بفيتامين B6 والحديد و يحفز فيتامين B6 إنتاج  الميلانين  - الصباغ الذي يعطي رموشك لونها. يتم تخزين الحديد في بصيلات الشعر ويمنع ضعف رموشك وتساقطها
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