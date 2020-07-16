4 حيل لإطالة الرموش بسرعة غير متوقعة

أطعمة عديدة تساعد على نمو أسرع للرموش فهى تحتوى على فيتامينات "أ" و "ج" إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع برايت سايد يمكن إدخالها نظامك الغذائى.





الفواكه والخضراوات







تحتوي الفواكه والخضراوات على فيتامينات أ و ج وتساعد هذه الفيتامينات على نمو الرموش وإنتاج الكولاجين. يحتوي قشر الفواكه والخضروات على معدن السيليكا ، وهو معدن أساسي يساعد على جعل رموشك طويلة وصحية.





المشروم







يعتبر مهمًا المشروم مصدرا لفيتامين B3 وهو يحسن الدورة الدموية ويساعد في إنتاج الكيراتين. يحفز فيتامين ب 3 نمو الرموش ويزيل الرموش الجافة ويمنع سقوطها .





- الفاصوليا



تحتوي الفاصوليا على فيتامين H وحمض الفوليك و يزيد فيتامين H من تدفق الدم إلى بصيلات شعرك ، ويجعل رموشك تبدو أكثر سمكًا ، ويمنعها من الجفاف والسقوط. يساعد جسمك على امتصاص الأحماض الأمينية والدهون الضرورية للرموش الصحية. يمنع حمض الفوليك رموشك من أن تصبح هشة .





- الحبوب الكاملة



