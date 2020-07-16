عنيا زغللت من حلاوة الجاكت.. حازم إمام يمازح أحمد حسام ميدو

مازح الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق صديقه أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج "أوضة اللبس" على قناة "النهار".





ونشر حازم إمام عبر استوري بإنستجرام صورة لـ أحمد حسام ميدو وهو يرتدي جاكت مشجر، معلقا "عينيه زغللت من حلاوة الجاكت".







كان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .







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كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو.







يشار إلى أن البرنامج يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار.