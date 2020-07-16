AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عنيا زغللت من حلاوة الجاكت.. حازم إمام يمازح أحمد حسام ميدو

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:00 ص
حازم إمام
حازم إمام
Advertisements
مصطفى كرم

مازح الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق صديقه أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج "أوضة اللبس" على قناة "النهار".


ونشر حازم إمام عبر استوري بإنستجرام صورة لـ أحمد حسام ميدو وهو يرتدي جاكت مشجر، معلقا "عينيه زغللت من حلاوة الجاكت".


كان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .


بتمارين قاسية.. شاهد حازم إمام يستعرض لياقته البدنية


كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته  وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو.


يشار إلى أن البرنامج يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أوضة اللبس».. ميدو يعلن عن تفاصيل برنامجه التليفزيوني الجديد ..فيديو

البدري والجنايني وجارسيا أول الضيوف.. ميدو يقدم أولى حلقات "أوضة اللبس" على النهار بعد غد

بداية رائعة ومميزة.. الصقر يهنئ ميدو على برنامجه أوضة اللبس

«أوضة اللبس».. عمرو زكي يهنئ أحمد حسام ميدو على برنامجه الجديد.. شاهد

أوضة اللبس.. أحمد حسام ميدو ينشر صورة من كواليس برنامجه والجمهور يعلق

على إنستجرام.. ميدو يشارك جمهوره صورة برفقة زوجته وحسين فهمي

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ٧ حبات من القرنفل؟

بعد إعلان خطوبتها.. العمر الحقيقي لـ أمينة خليل وتجربتها السابقة في الزواج

أذكار الصباح.. حرص عليها النبي للوقاية والحفظ ومغفرة الذنوب

شيكابالا لم يغادر المعسكر.. ميدو ردا على خالد الغندور: تأكد من دقة أخبارك ..فيديو

أستاذ فيروسات: تخطي ذروة كورونا مرتبط باستمرار انخفاض الإصابات 14 يوما

طفل يعاني من تشوهات في الوجه والرأس.. طب المنصورة تكشف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات لافتة.. لجين عمران تستعرض أناقتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ٧ حبات من القرنفل؟

شاهد الإصدار الخاص من كيا تيلورايد 2021.. صور