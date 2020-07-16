وائل جمعة أفضل مدافع.. عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب وحسام حسن أحسن مدرب

وقال إن وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، أفضل مدافع، ويليه إبراهيم يوسف، نجم الزمالك السابق.













وأضاف أن عبد الحليم على نجم الزمالك السابق هو أسهل مهاجم واجهه، حيث إنه حفظ طريقة لعبه التي لا تتغير.













أما عن أفضل مدربين تدرب تحت يدهم، فهم حسام حسن وأنور سلامة.









واختتم مؤكدا أن عماد متعب، نجم الأهلي، كان من المستحيل أن يسجل في الفريق وهو يلعب في المصري، حيث سجل عقب رحيله لـ الزمالك.