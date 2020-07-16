وائل جمعة أفضل مدافع.. عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب وحسام حسن أحسن مدرب

كشف عمرو الصفتي، نجم ومدافع الزمالك والمصري السابق، عن رأيه في أفضل مدافع ومهاجم وأصعب لاعب واجهه خلال فترة لعبه في الملاعب.
وأكد عمرو الصفتي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2"، أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك، أفضل لاعب شاهده في التاريخ وبعده إبراهيم المصري، نجم الفريق البورسعيدي السابق، حيث إنه كان لاعبا مميزا.
وقال إن وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، أفضل مدافع، ويليه إبراهيم يوسف، نجم الزمالك السابق.
وأضاف أن عبد الحليم على نجم الزمالك السابق هو أسهل مهاجم واجهه، حيث إنه حفظ طريقة لعبه التي لا تتغير.
أما عن أفضل مدربين تدرب تحت يدهم، فهم حسام حسن وأنور سلامة.
واختتم مؤكدا أن عماد متعب، نجم الأهلي، كان من المستحيل أن يسجل في الفريق وهو يلعب في المصري، حيث سجل عقب رحيله لـ الزمالك.