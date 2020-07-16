AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وائل جمعة أفضل مدافع.. عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب وحسام حسن أحسن مدرب

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف عمرو الصفتي، نجم ومدافع الزمالك والمصري السابق، عن رأيه في أفضل مدافع ومهاجم وأصعب لاعب واجهه خلال فترة لعبه في الملاعب.


وأكد عمرو الصفتي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2"، أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك، أفضل لاعب شاهده في التاريخ وبعده إبراهيم المصري، نجم الفريق البورسعيدي السابق، حيث إنه كان لاعبا مميزا.


وقال إن وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، أفضل مدافع، ويليه إبراهيم يوسف، نجم الزمالك السابق.




وأضاف أن عبد الحليم على نجم الزمالك السابق هو أسهل مهاجم واجهه، حيث إنه حفظ طريقة لعبه التي لا تتغير.


أما عن أفضل مدربين تدرب تحت يدهم، فهم حسام حسن وأنور سلامة.


واختتم مؤكدا أن عماد متعب، نجم الأهلي، كان من المستحيل أن يسجل في الفريق وهو يلعب في المصري، حيث سجل عقب رحيله لـ الزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد لـ خالد الغندور: ياريت كل المدافعين تكون وائل جمعة

أنا الكابتن «13».. عمرو الدسوقي قائد المصري: كنت بجيب حق اللاعيبة الصغيرة وبدفعلهم من جيبي.. ورفضت الانتقال للزمالك

نجم الزمالك السابق: رفضت الأهلي.. وشيكابالا لن يتكرر.. فيديو

عقب هجوم الجماهير عليه.. رسائل دعم من لاعبي الأهلي والزمالك لـ شيكابالا

بعد حبس لاعب النادي المصري.. أشهر قضايا نجوم الكرة المصرية خلف القضبان

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اقتحام الرجل الأخضر مدينة الإنتاج الإعلامي حاملا سلاحا أبيض

40 ألف جنيه حدًا أقصى.. اتحاد التأمين يعلن موعد صرف تعويضات المتضررين من حريق خط البترول

من فضلك ارتدي ملابسك.. سيدة تطلب من الفتيات التستر أثناء الجلوس على الشاطئ ..صور

وائل جمعة أفضل مدافع.. عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب وحسام حسن أحسن مدرب

بهذا الفعل تخسر خير الدنيا والآخرة.. تعرف عليه

نصحوها بالابتعاد عنه.. سيدة تنقذ كلبا وتنشر صوره والمفاجأة في رد أصدقائها.. صور

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

أخدت الكلام على نفسك ليه.. خالد الغندور لـ ميدو: لماذا لم يظهر ضيف معك في حلقة أمس؟

اليوم.. الكاف يعلن البلد المستضيف لـ مباريات دوري أبطال أفريقيا

شكرا أخويا الصغير.. خالد الغندور يرد على سخرية شيكابالا منه

مفيش بندق تعالى كُل فسدق.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور.. فيديو

وائل جمعة أفضل مدافع.. عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب وحسام حسن أحسن مدرب

شيكابالا لم يغادر المعسكر.. ميدو ردا على خالد الغندور: تأكد من دقة أخبارك ..فيديو

ضرب عصفورين بحجر.. ميدو: صفقة الزمالك الجديدة سلاح تجديد عقد فرجاني ساسي ..فيديو

لقاء الفرصة الأخيرة.. برشلونة يستضيف أوساسونا بـ الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

عضو مجلس الزمالك: إدارة الأهلي فاشلة أمام نجاحات مرتضى منصور.. فيديو

ليلة الحسم.. ريال مدريد يستدرج فياريال لاقتناص لقب الدوري الإسباني رسميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور