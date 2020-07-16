قبل الماراثون الرئاسي.. ترامب يستبدل مدير حملته الانتخابية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، استبدال مدير حملته الانتخابية، في قرار يأتي قبل 4 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.











وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يسرّني أن أعلن ترقية بيل ستيبيين إلى منصب مدير حملة ترامب".









وكان ستيبيين يشغل منصب نائب مدير الحملة، وقد حلّ بموجب هذا القرار محلّ براد بارسكيل الذي قال ترامب إنّه لن يغادر فريق حملته بل سيعود لمزاولة مهامه السابقة بصفته مسئولًا عن "الاستراتيجيات الرقمية والبيانية العظيمة" للحملة.









قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، تحتدم المنافسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.









وقال موقع "فوكس نيوز" إن أحدث استطلاعات الرأي الحكومية والوطنية تشير إلى أن بايدن يتصدر السباق نحو البيت الأبيض.









ونقل الموقع عن الجمهوري كارل روف والمساهم في "فوكس نيوز" قوله إن ترامب "متخلف" عن السباق.







