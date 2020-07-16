AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل الماراثون الرئاسي.. ترامب يستبدل مدير حملته الانتخابية

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، استبدال مدير حملته الانتخابية، في قرار يأتي قبل 4 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.


وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يسرّني أن أعلن ترقية بيل ستيبيين إلى منصب مدير حملة ترامب".


وكان ستيبيين يشغل منصب نائب مدير الحملة، وقد حلّ بموجب هذا القرار محلّ براد بارسكيل الذي قال ترامب إنّه لن يغادر فريق حملته بل سيعود لمزاولة مهامه السابقة بصفته مسئولًا عن "الاستراتيجيات الرقمية والبيانية العظيمة" للحملة.


قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، تحتدم المنافسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.


وقال موقع "فوكس نيوز" إن أحدث استطلاعات الرأي الحكومية والوطنية تشير إلى أن بايدن يتصدر السباق نحو البيت الأبيض.


ونقل الموقع عن الجمهوري كارل روف والمساهم في "فوكس نيوز" قوله إن ترامب "متخلف" عن السباق.


وأضاف: "في بعض الولايات، هناك تقارب بينهما، لكن لنكن صادقين، الرئيس متخلف اليوم.. كل الاستطلاعات الوطنية تقول إنه متخلف عن السباق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جو بايدن منافس ترامب الوحيد.. أستاذ قانون تطارده تهم التحرش الجنسي .. وصحفي يفضح سلوكه الشاذ

قبل أشهر من انتخابات الرئاسة .. ترامب يعترف: لقد خسرت

مزيفة.. ترامب يهاجم استطلاعات الرأي الأمريكية بعد خسارته أمام جو بايدن

ترشيحاتنا

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل 7 من الضباط ..فيديو

شيكابالا لم يغادر المعسكر.. ميدو ردا على خالد الغندور: تأكد من دقة أخبارك ..فيديو

هل الدعاء باسم الأم يعجل الاستجابة؟.. الإفتاء تجيب

التنمية المحلية: صاحب العمارة مسئول عن مخالفة البناء.. والمخالفة تضامنية مع صاحب الشقة

أخبار التوك شو.. خبير عسكري يعلق على تدخل تركيا فى سرت.. عباس شراقي: 4 فتحات بسد النهضة تمرر المياه طوال العام وسيتم غلقها باكتماله.. فيديو

لهذا السبب لا يأكل صاحب النذر من الذبيحة.. البحوث الإسلامية يكشف عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور