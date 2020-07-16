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فن

على خلفية أزمتي سد النهضة والتدخل التركي في الأراضي الليبية.. نجوم مستعدون لحمل السلاح والدفاع عن الوطن

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:38 ص
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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أحمد إبراهيم
عبر عدد من النجوم عن استعدادهم التام الانضمام إلى الجيش للدفاع عن أرض البلد؛ على خلفية أزمتى سد النهضة والتدخل التركى فى الأراضى الليبية. 

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نرصد بعض آراء النجوم والتى تم الإعلان عنها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتويتر. 

رامى جمال 
وجه الفنان رامي جمال الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة ضد أي خطر يهدد سلامة وأمن مصر.

وكتب رامي جمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏‎#وقت_الجد في ضهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا وتحيا وستحيا مصر بإذن الله ما يحدث ليس صدفه ولكن الله خير حافظ".

مصطفى درويش
كما أعلن الفنان مصطفى درويش استعداده للتطوع بالجيش المصري على خلفية الأحداث المتلاحقة والظروف التي تواجهها مصر حاليًا.

نشر درويش عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "أثيوبيا وتركيا اعرفو إن كتب علينا القتال إحنا 100 مليون مقاتل وأنا من دلوقت على أتم استعداد للتطوع في الجيش المصري حالا".
 
مصطفى شعبان
كتب الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه على تويتر :" ‏كل الثقة في جيش بلدي تحيا مصر.. الجيش المصري".

وليد فواز
بينما قال الفنان وليد فواز، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏أدعو الله سبحانه وتعالى ألا يكون سيناريو أزمة ‎سد النهضة يؤدي إلى حرب والعياذ بالله.. وعن نفسي مستعد لحمل السلاح والدفاع عن بلدي مصر.. عن طيب خاطر أدعم جيشنا الوطني ضد أي مؤامرات، الحياد وقت الخطر خيانة".

أحمد الشامي
وكشف الفنان أحمد الشامى عن موقفه تجاه الوضع السياسى الراهن قائلا عبر حسابه على تويتر : "‏معاك يا ريس ومع قواتنا المسلحة ..أي حد يقدر يفهم إن في يوم واحد تركيا تعلن نية اعتداءها علينا وسبحان الله.. في نفس اليوم يتم البدء في ملئ سد النهضة اللي اثيوبيا أعلنتها بشكل رسمي أكيد كل ده متفق عليه.. ربنا معاك يا ريس ومع جشنا وحكومتنا وإن شاء الله محدش يقدر على مصر".

عمرو سعد
وكتب الفنان عمرو سعد، عبر حسابه على إنستجرام :"نثق في استمرار تدفق النيل، كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة، ونثق أن حدود مصر، ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها، وسيعلم الجميع وليس للمرة الاولي أن الأزمات مهما كانت قوتها لا تسطيع كسر مصر بل على العكس لا تزيدها إلا صلابة وكرامة وايمانا بعدالة القضايا .. سيتعلم الجميع ممن سولت لهم أنفسهم أمرًا أن المصريين لا تزيدهم هموم الزمن إلا عنادا لتجاوز المستحيل، فالأزمات منحة من الله للمصريين وليست محنة.. منحة من الله لتوحيد الهمم درسا لكل من تهاون واستهان، درس الكرامة المصرية التي تجري في العروق كمجرى النيل على الأرض المقدسة .. سيظل الشعب المصري صاحب جذور التحضر الإنساني مهما فعل الزمن أو دفعه الإهمال حينا للإهمال أو دفعته الظروف يوما لاختيارا ليس على الطريق الصحيح سيظل المصري يحمل چينات الإبداع والتحضر والكرامة حتى لو لم يحمل جيبه مجموعة من أوراق باليه، أعتقد الأغبياء انه بها يستطع شراء الحضارة او الإنسانية، ستبقى مصر والمصريين كما حفظها الله غير منقوصة نقطة ماء، أو حبة رمل، وسيشهد الجميع أن من صنع شمس الحضارة يومًا، لا يغيب".
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