على خلفية أزمتي سد النهضة والتدخل التركي في الأراضي الليبية.. نجوم مستعدون لحمل السلاح والدفاع عن الوطن

بينما قال الفنان وليد فواز، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏أدعو الله سبحانه وتعالى ألا يكون سيناريو أزمة ‎سد النهضة يؤدي إلى حرب والعياذ بالله.. وعن نفسي مستعد لحمل السلاح والدفاع عن بلدي مصر.. عن طيب خاطر أدعم جيشنا الوطني ضد أي مؤامرات، الحياد وقت الخطر خيانة".

عمرو سعد