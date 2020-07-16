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مرأة

السوداني والفشار.. 6 أطعمة تعالج سد شهية الأطفال

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:31 ص
سد شهية الأطفال
سد شهية الأطفال
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هاجر هانئ
تعاني الكثير من الأمهات بسبب مشكلة سد شهية الطفل التي تجعله أكثر عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض لأنه لم يتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض.

قدم الدكتور الشربينى محمد الشربينى، استشارى الأطفال، بعض فواتح شهية طبيعية التى يمكنك تقديمها لطفلك، وتتمثل فى ...

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-الفول السوداني المحمص بعد سن ٥ سنين 
- زبدة الفول السوداني غنية بالبروتين و تحفِّز الشهية بعد سن عام.
-الزبادي سادة أو بالفواكه او بالعسل غني بالبروبايوتكس والكالسيوم و يحفز الشهية و الجهاز المناعي .
- عصير الليمون يحفِّز العصارة الهاضمة  ويدفع الطفل لطلب الطعام.
-التوابل مثل الزعتر والريحان و الكركم و الحبهان و القرفة من محفزات الشهية 
-الفِشار من السناكس الصحية التى تحفز الهضم وتجعل الطفل يشعر بالجوع.
-الفواكه مثل الرمان والبرتقال والخوخ والتفاح وعصائرهم تساعد على فتح الشهية.
-المشروبات الساخنة مثل الحلبة والنعناع معروف عنها إنها تحفز الشهية.
- الأكل الغني بالزنك مثل البليلة والكاجو وقرع العسل والدجاج .
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