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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:09 ص
برشلونة
برشلونة
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ياسمين تيسير
ينطلق اليوم الخميس، 16 - 7 - 2020، عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ويرصد موقع "صدى البلد"، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

فريق إيفرتون X فريق أستون فيلا – 7:00 مساء  –  beIN Sports HD 2  

فريق ليستر سيتى X  فريق شيفيلد يونايتد – 7:00 مساء –  beIN Sports HD 5  

فريق ساوثهامبتون X  فريق برايتون – 9:15 مساء – beIN Sports HD 5

فريق كريستال بالاس X فريق مانشستر يونايتد – 9:15  مساء –  beIN Sports HD 2     

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

فريق إيبار X فريق بلد الوليد – 6:30 مساء –  beIN Sports HD 6     

فريق أتليتك بلباو X فريق ليجانيس – 9:00 مساء

فريق برشلونة X فريق أوساسونا – 9:00  مساء –  beIN Sports HD 3   

فريق ريال بيتيس X فريق ديبورتيفو ألافيس – 9:00 مساء

فريق سيلتا فيجو X فريق ليفانتى – 9:00 مساء

فريق ريال مايوركا X فريق غرناطة – 9:00 مساء

فريق ريال مدريد X فريق فياريال – 9:00 مساء -  beIN Sports HD 1      

فريق ريال سوسيداد X فريق  إشبيلية – 9:00 مساء

فريق فالنسيا X فريق إسبانيول – 9:00 مساء

فريق خيتافى Xفريق  أتلتيكو مدريد - 9:00 مساء – beIN Sports HD 6  


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

فريق تورينو X فريق جنوى – 7:30 مساء – beIN Sports HD 4       

فريق سبال X  فريق إنتر ميلان – 9:45 مساء –  beIN Sports HD 4

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