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رياضة

خالد جلال: لن أقود فريقا يلعب بالدرجة الثانية ..فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد خالد جلال المدير الفني لفريق نادي مصر، أن فريق الأهلي هو الأقرب للتتويج بـ لقب الدوري هذا الموسم في ظل تصدره الجدول إضافةً إلى تقديمه أداء جيدا.

وأضاف خالد جلال، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت"، أن الزمالك أيضا قدم أداء مبهرا قبل توقف النشاط الرياضي وكذلك فريق المقاولون العرب، مشيرا إلى أن الكثير من الأمور ستتغير عقب استئناف بطولة الدوري.

وتابع خالد جلال، أن لاعبي فرق الدوري تأثروا بهذا التوقف وهو ما سيظهر واضحا عقب استئناف المباريات.

أما عن إمكانية استمراره في منصبه حال هبط الفريق لدوري القسم الثاني، فأكد أنه حسم قراره منذ فترة ولن يقود فريقا في القسم الثاني، متوقعا بقاء الفريق في ظل انسجام اللاعبين وفهمهم طريقة لعبه وأسلوبه. 

وأضاف أن هناك العديد من الفرق التي تصارع الهبوط وترغب في التعاقد معه ولكنه حسم أمره منذ فترة. 
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