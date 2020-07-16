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إثيوبيا تتراجع: لم نبدأ ملء السد.. مصر تطلب توضيحا رسميا.. موقع تويتر يتعرض لأكبر حملة قرصنة في تاريخه شملت مشاهير.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
السودان يؤكد: منسوب النيل الأزرق تراجع بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا
ماكرون: نشيد بتحركات مصر لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا 
الكويت.. الداخلية تضبط مبارك الدويلة بشأن "تسريبات القذافي"
رئيس الحكومة التونسية يقدم استقالته

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزير المياه الأثيوبي أثار بلبلة أمس بعد تأكيده صحة الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية لسد النهضة التي تظهر ارتفاعا في منسوب المياه، وانه بدأ فعليا في ملئه، حيث عاد لينفي ما نقل عنه مشددًا على أن الصور  عكست الأمطار الغزيرة وأن التدفق كان أكبر من الطبيعي، وليست ملئا للسد. 

ونقلت "الراي" عن المتحدث باسم الخارجية المصرية قوله إن مصر طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

وأبرزت "الجريدة" بيان وزارة الري السودانية، بأن السودان يرفض  أي إجراءات أحادية الجانب بشأن السد، مؤكدة تراجع منسوب النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن فرنسا تشيد  بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن قوات الأمن الكويتية ضبطت البرلماني السابق، مبارك الدويلة، بناء على قرار النيابة العامة بشأن قضية "تسريبات القذافي"، مشيرةً إلى أنه سيتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في القضية.

وقالت "القبس" إن  وزارة الخارجية الكويتية أعلنت إدراج 4 كيانات وشخصين اثنين على قوائم الإرهاب، قائلة إن ذلك جاء بالشراكة مع الولايات المتحدة والسعودية بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت "الوطن" أن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد، بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يعين الرئيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز شهرين.

وأفادت "الجريدة" بأن محكمة التمييز الأدرنية أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان "منحلة" حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأربعاء، أعلن إن نتيجة الفحص الجديد، الذي أجراه لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية للمرة الثانية.

وركزت "الوطن" على حملة القرصنة الكبيرة التي تعرض لها موقع "تويتر"، حيث قالت إنها الأكبر في تاريخه وإن مجهولين  قد اخترقوا حسابات الشخصيات المشهورة مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والنجمة التلفزيونية كيم كارداشيان وبعض رجال الأعمال الكبار مثل بيل غيتس وجيف بيزوس وإيلون موسك.

ونشروا في الحسابات المخترقة تغريدات دعت المستخدمين لتحويل مبالغ بعملة "البيتكون" إلى حساب خاص، ووعدوا بإعادة "البيتكوين" مضاعفة إلى من يقوم بالتحويل.

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