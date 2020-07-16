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فن

نجيب ساويرس يحبط متابعيه بشأن لقاح كورونا.. شاهد

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:12 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مصطفى كرم

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس رسالة لـ متابعيه المنتظرين لقاح فيروس كورونا.


وكتب نجيب ساويرس عبر "تويتر"، "‏كل العالم مستنى شركات الأدوية تخترع لقاح فاكسين للكورونا ... طيب انا بقالي سنيين باخد فاكسين الانفلونزا وبرضه بتجيللي .. فأعتقد مش شرط الفاكسين ده ينجح مع كل الناس".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " ‏‎‎التطعيم مكوناته فيروسيه غير نشطه ولا تسبب الانفلونزا ولكن الاعراض اللي بتظهر دي مجرد رد فعل من جهاز المناعه" و" ‏‎خليك متفائل " و" ‏‎ڤاكسين الانفلونزا الموسمية يعطيك مناعة ضد السلالة الحالية الاكثر شراسة من ڤيروس الانفلونزا. يلي حضرتك تصاب فيه كل سنة هو نوع من الانفلونزا الغير قاتل. الله يحمي الجميع. يا ريت الجميع ما ينسوا هذا اللقاح المهم!".


نجيب ساويرس ردا على متابع: أشكره في الفشل والمرض.. والطموح لا يتعارض مع الرضا


ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر..

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