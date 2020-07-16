أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تسريب سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A72 5G.. واختراق أشهر الحسابات على منصة تويتر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي:
حذرت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، مستخدميها من وجود ثغرة أمنية خطيرة في نظام الخوادم Windows DNS Server منذ 17 عاما.
أعلنت حكومة بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، أنها ستحظر شركة هواوي Huawei، من المشاركة في بناء الجيل التالي من شبكة الجيل الخامس 5G في بريطانيا.
أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق أحدث هواتفها في الهند، ويطلق عليه اسم Realme C11، والذي يأتي إلى جانب باور بانك Dart Charge، بقدرة 30 واط، والذي يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة الشحن السريع في أثناء التنقل من خلال بطارية بقدرة 1000 ميللي أمبير في ساعة.
حالة من الذهول انتابت المشاهير حول العالم بعد سلسلة جماعية من الاختراقات لمؤسسات كبري وضخمة مثل أبل الأمريكية، وأمازون، وأوبر، بعدما شاركت حساباتهم على تويتر بتغريدات احتيالية تطالب الملايين بالمشاركة فيها.
نشر حساب الدعم الفني الخاص بمنصة التواصل الاجتماعى الشهيرة "تويتر"، تغريدة عن عطل فني مؤقت أصاب بعض الحسابات بشكل عشوائي.
يبدو أن الليلة هي الأسوأ لمنصة التغريدات الأكبر في العالم "تويتر"، بعد سلسلة متتالية من الاختراقات في ثوانٍ معدودات شملت أكثر الحسابات شهرةً على الموقع ذاته.
فى واحدة من أكبر عمليات الاختراق في تاريخ موقع التغريدات القصيرة الشهير "تويتر"، تعرضت حسابات المشاهير فى السياسة والمال والفن لقرصنة مقننة استهدفتها جميعًا فى وقت واحد، وكان على رأس المخترقين الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يبدو أن جوجل قررت إسعاد عشاق نظام أندرويد المملوك لها عبر إعادة تصميمها لتطبيق بريدها الإلكتروني الأشهر Gmail، مع باقة من الميزات الجديدة ستجعل تجربة استخدامه أفضل بكثير.
رصد رمز نموذج رياضي لهاتف ذكي جديد من شركة أوبو، يحمل رقم الإصدار PDYM20، على قاعدة بيانات الوكالة التنظيمية الصينية للاتصالات TENAA، في وقت سابق من الشهر الجاري.
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