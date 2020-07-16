حدث ليلا.. قبائل ليبيا: نحتاج دعم الشقيقة مصر لطرد المستعمر التركي.. ومقتل 7 ضباط أتراك في تحطم طائرة عسكرية

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نعرضها في التقرير التالي:
أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، مساء أمس الأربعاء، أن الوفد الذي يزور القاهرة في الوقت الراهن يمثل كل القبائل الليبية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد دعم القبائل للتصدي للغزو التركي.
أفادت وسائل إعلام محلية في تركية، في أنباء عاجلة، بتحطم طائرة استطلاع عسكرية تركية في بلدة جيفاش التابعة لمدينة فان جنوب شرق تركيا.
عرض برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون أي"، مقطع فيديو يظهر محاولة أسرة للنزول إلى شاطئ النخيل فجرًا، رغم أن الشاطئ شهد حادث غرق 12 شابا منذ عدة أيام.
أكد الإعلامي إسلام صادق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، كان يرفض مشاركة صالح جمعة، لاعب الفريق فى التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء.
أذكار الصباح يستحب للمسلم أن يحافظ على أذكار الصباح يوميًا كما كان يفعل النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، لما لها من فوائد عديدة في تحصين النفس من الأذى ونيل المغفرة وتحصيل الحسنات.
نظم قانون حماية المستهلك الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عامين، عقوبة التلاعب بأسعار الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين ومن ضمنها أزمة مصروفات المدارس الخاصة.
فى واحدة من أكبر عمليات الاختراق في تاريخ موقع التغريدات القصيرة الشهير "تويتر"، تعرضت حسابات المشاهير فى السياسة والمال والفن لقرصنة مقننة استهدفتها جميعًا فى وقت واحد، وكان على رأس المخترقين الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن حادث شاطئ النخيل مؤلم على جميع المصريين، متابعا "فور سماعي بالحادث توجهت برفقة التنفيذيين، للتعجيل بإخراج الجثامين من المياه"، معقبا "الآن هناك صعوبة في الوصول إلى جثمان الطفل "شادي".
لو مسافر بالقطار نعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس الموافق 16 /7 /2020.
فور انتشار خبر خطوبة الفنانة امينة خليل تساءل كثيرون عن هوية خطيبها؛ خاصةً أنها لم تعلن أى تفاصيل خاصة به، واكتفت بنشر صورة من الخطوبة عبر صفحتها على "فيسبوك".
سخر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، من الإعلامي بقناة النادي، خالد الغندور، نجم الأبيض الأسبق.
كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تطورات فى أزمة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي وصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق.