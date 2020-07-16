حدث ليلا.. قبائل ليبيا: نحتاج دعم الشقيقة مصر لطرد المستعمر التركي.. ومقتل 7 ضباط أتراك في تحطم طائرة عسكرية

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، مساء أمس الأربعاء، أن الوفد الذي يزور القاهرة في الوقت الراهن يمثل كل القبائل الليبية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد دعم القبائل للتصدي للغزو التركي.



