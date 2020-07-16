إيرلندا تؤجل رفع قيود كورونا لـ 10 أغسطس المقبل بسبب ارتفاع الإصابات

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، تأجيل المرحلة الجديدة من رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكد مارتن في أعقاب اجتماع الحكومة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم /الخميس/، أن القيود التي كان من المقرر رفعها في 20 يوليو الجاري ستبقى قائمة حتى 10 أغسطس المقبل.



ومن بين القيود التي ستبقى قائمة إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والحد من عدد المشاركين في مختلف التجمعات.



ومن المتوقع أن تنشر إيرلندا يوم 20 يوليو قائمة الدول الآمنة التي ستستأنف الرحلات الجوية منها وإليها من دون الحجر الصحي لمدة أسبوعين على القادمين.