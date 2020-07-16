AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج «ادعم جيش مصر» يتصدر تويتر.. حازم إمام يمازح أحمد حسام ميدو

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:52 ص
حازم إمام
حازم إمام
Advertisements
مصطفى كرم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

عنيا زغللت من حلاوة الجاكت.. حازم إمام يمازح أحمد حسام ميدو


مازح الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق صديقة احمد حسام ميدو مقدم برنامج أوضة اللبس على قناة النهار.


بعد أيام من إصابته بكورونا.. أميتاب باتشان: 6 أنواع من البشر يملأهم الحزن


نشر النجم العالمي أميتاب باتشان صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا المستجد. 



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ادعم_جيش_مصر وذلك ضدد التدخلات التركية في ليبيا والتي تهدد الأمن القومي المصري مع تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات واعلان مليء سد النهضة.


بسبب الأجيال القادمة.. حلا شيحة: اللي جاي حيبقي مختلف


حكت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام موقف مؤثر لها مع طفله طلبت منها التصوير معها

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. نجل أحمد أبو هشيمة لاعب في النادي الأهلي.. وكارمن سليمان تحلق لزوجها.. شاهد

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج أحمد السقا يتصدر تويتر...نجيب ساويرس: ربنا هيسامحنا وترجع الحياة... وأحدث ظهور لـ حلا شيحة

بداية رائعة ومميزة.. الصقر يهنئ ميدو على برنامجه أوضة اللبس

أوضة اللبس.. أحمد حسام ميدو ينشر صورة من كواليس برنامجه والجمهور يعلق

أخبار الفن.. انفصال أوكا وأورتيجا بعد 10 سنوات.. ياسر جلال يحسم مصير مسلسل خالد بن الوليد

جون سينا يساند إميتاب باتشان ونجله بعد إصابتهما بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل بتهمة عض طائر

عمرو الصفتي: لاعبو الزمالك الحاليون محظوظون بوجود مرتضى منصور.. فيديو

تسريب سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A72 5G.. صور

رضيت بقضائك يا رب.. انهيار أم لـ 3 شباب غرقوا في شاطئ النخيل ..فيديو

ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور

حث عليه الرسول.. دعاء يقال ليلا يغفر الذنوب ويجعل أدعيتك مستجابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور