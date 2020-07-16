موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج «ادعم جيش مصر» يتصدر تويتر.. حازم إمام يمازح أحمد حسام ميدو

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

عنيا زغللت من حلاوة الجاكت.. حازم إمام يمازح أحمد حسام ميدو





مازح الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق صديقة احمد حسام ميدو مقدم برنامج أوضة اللبس على قناة النهار.







بعد أيام من إصابته بكورونا.. أميتاب باتشان: 6 أنواع من البشر يملأهم الحزن





نشر النجم العالمي أميتاب باتشان صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا المستجد.













دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ادعم_جيش_مصر وذلك ضدد التدخلات التركية في ليبيا والتي تهدد الأمن القومي المصري مع تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات واعلان مليء سد النهضة.









بسبب الأجيال القادمة.. حلا شيحة: اللي جاي حيبقي مختلف





حكت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام موقف مؤثر لها مع طفله طلبت منها التصوير معها