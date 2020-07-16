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أخبار العالم

حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي في مقدونيا يعلن فوزه بالانتخابات البرلمانية

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي في مقدونيا الشمالية، بقيادة رئيس الوزراء السابق زوران زاييف، المؤيد لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، عن فوزه في الانتخابات البرلمانية.

وقال الأمين العام للحزب ليوبتشو نيكولوفسكي، وفقا لقناة /روسيا اليوم/ الإخبارية، اليوم /الخميس/ - "إن الاشتراكيين الديمقراطيين يتقدمون على أقرب منافسيه بمقعدين وهناك توجه لزيادة التقدم، حسب النتائج الواردة من مراكز الاقتراع".

وأضاف: "شرف كبير لي أن أعلن فوز حزبي وتحالفنا الأوسع .. بفارق ملموس".

وتشير النتائج الأولية لفرز 70% من الأصوات إلى أن الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي حصل على 36.8% من الأصوات، وحصول منافسه الرئيسي حزب VMRO-DPMNE القومي المعارض بقيادة خريستيان ميتشكوسكي على 35.9% من الأصوات، كما حصل حزب DUI الممثل للأقلية الألبانية في البلاد على 10%.
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