حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي في مقدونيا يعلن فوزه بالانتخابات البرلمانية

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي في مقدونيا الشمالية، بقيادة رئيس الوزراء السابق زوران زاييف، المؤيد لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، عن فوزه في الانتخابات البرلمانية.



وقال الأمين العام للحزب ليوبتشو نيكولوفسكي، وفقا لقناة /روسيا اليوم/ الإخبارية، اليوم /الخميس/ - "إن الاشتراكيين الديمقراطيين يتقدمون على أقرب منافسيه بمقعدين وهناك توجه لزيادة التقدم، حسب النتائج الواردة من مراكز الاقتراع".



وأضاف: "شرف كبير لي أن أعلن فوز حزبي وتحالفنا الأوسع .. بفارق ملموس".